"Автомобилист" уступил "Ладе" и прервал победную серию

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Спорт
4 часа назад
"Урал" взял двойной реванш у пермяков
Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Амкаром» в рамках 1/8 финала Кубка России в Перми. Основное и дополнительное время победителя не выявило — 1:1. Единственный гол в составе «Урала» забил на 38-й минуте Пабло Фонтанелльо (на снимке). Исход игры был решён в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты «Урала» — 4:2.
9 часов назад
Роман Павлюченко: «Чиса меня обломал!»
Футбольный клуб «Урал» одержал очень трудную победу над пермским «Амкаром» в 1/8 финала Кубка России. В Перми побывал и корреспондент «ОГ», который был с командой, как говорится, «от и до».
26 октября 2016
И снова большой бокс
Екатеринбург превращается в центр бокса: в столице Урала всё чаще проводятся боксёрские поединки и ММА-шоу самого высокого уровня. «ОГ» представляет подборку самых ожидаемых поединков, которые вскоре пройдут в столице Урала и которые гурманам бокса пропустить точно нельзя.
26 октября 2016
Анатолий Голышев вызван в сборную России
Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев вызван в сборную России. В составе национальной команды Голышев примет участие в финском этапе Евротура — Кубке Карьяла.
26 октября 2016
«Я хотел принять цианистый калий, но раскусил не ту ампулу...»
Скипидарские спортсмены объяснили «Красной бурде», как в их организм попали запрещённые препараты.
26 октября 2016
«Допинг я всегда заказывал на официальном сайте WADA…»
Объяснения скипидарских спортсменов, как в их организм попали запрещённые препараты.
25 октября 2016
Новое противостояние «центровых» и «уралмашевских»
Отсыл к событиям лихих 90-х здесь достаточно условный — на этот раз принципиальный спор пройдёт исключительно в рамках баскетбольных правил
25 октября 2016
«Никогда не мечтал об огромной мышечной массе»
В минувшие выходные екатеринбуржец Дмитрий Петров стал трёхкратным чемпионом России по пляжному бодибилдингу
24 октября 2016
Талисманом чемпионата мира выбрали волка Забиваку
Талисманом чемпионата мира по футболу, который пройдёт в июне-июле 2018 года в России (в том числе четыре матча в Екатеринбурге), выбрали волка Забиваку.
21 октября 2016
Екатеринбург собрал лучших бодибилдеров страны
Вчера в Екатеринбурге стартовал 28-й открытый чемпионат России и первенство России среди молодёжи по бодибилдингу и фитнесу. В столице Урала он проходит уже во второй раз – два года назад ДИВС «Уралочка» принимал у себя лучших бодибилдеров страны.