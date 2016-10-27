"Автомобилист" уступил "Ладе" и прервал победную серию

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел первое поражение за четыре матча. "Шофёры" на выезде уступили одному из конкурентов в борьбе за плей-офф тольяттинской "Ладе" со счётом 1:2 (1:1; 0:1; 0:0).

"Автомобилист" открыл счёт в первом периоде: на 13 минуте отличился Петр Коукал. Однако ещё до перерыва хозяева счёт сравняли.

Победную шайбу забросил в середине второго периода Александр Бумагин, который ранее выступал за "Автомобилист".

Следующий матч подопечные Андрея Разина проведут на выезде. 29 октября "Автомобилист" в Казани сыграет с "Ак барсом".