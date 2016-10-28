"Урал" сыграет в четвертьфинале Кубка России с "Краснодаром"

Определился соперник футбольного клуба "Урал" по четвертьфиналу Кубка России. Им стал "Краснодар", который одолел "Оренбург" со счётом 3:2.

Четвертьфинальный матч состоится уже весной 2017 года. "Урал" будет принимать "Краснодар" в Екатеринбурге, так как первые две встречи Кубка России "шмели" провели на выезде.