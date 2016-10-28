У Енота Семёна из ИК-2 появилась подружка Бэлла

Еноту Семёну, отбывающему срок в екатеринбургской колонии №2, привезли подружку Бэллу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Для пары енотов заранее обустроили уютное жилище, в котором есть всё необходимое для обитания. Семён радостно встретил долгожданную спутницу.

Как писала "ОГ", уроженец Северного Кавказа енот Семён поселился в ИК-2 полтора года назад. За это время зверёк подружился с черепахами, кроликами и крокодилом Лакостиком.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области