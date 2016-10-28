Сеть "Мотив" снова атаковали хакеры

28 октября 2016, 09:04 / Общество

Абоненты сотового оператора "Мотив" в очередной раз остались без связи утром в пятницу, 28 октября. По данным компании оборудование вновь подверглось хакерской атаке неизвестных злоумышленников. Правда, на этот раз восстановить работу сети специалистам удалось довольно быстро: к 9 утра индикаторы на аппаратах большинства абонентов снова просигнализировали о наличии связи.

- По предварительной информации причиной аварии стала повторная DDoS-атака на сеть "Мотив". Проблемы со связью у абонентов возникли в 6 утра, технические специалисты блокировали хакерскую атаку уже около 8:30. Совершать входящие и исходящие вызовы и пользоваться услугами мобильного интернета не могли только свердловчане, абоненты других областей не пострадали", - сообщила "ОГ" пресс-секретарь компании "Мотив" Алёна Ярушина.

По словам пресс-секретаря, компания ещё не подготовила текст заявления в полицию на предыдущую хакерскую атаку. Планируется дополнить заявление новыми фактами и предоставить полную информацию судебным органам. 

Отметим, с момента аналогичного происшествия не прошло и месяца:  12 октября абоненты "Мотива" так же неожиданно остались без связи. Оператор решил проблемы в течение нескольких часов. Причиной ЧП, как пояснили представители компании, стала атака хакеров. Правозащитники пояснили, что абоненты "Мотива", пострадавшие от сбоя связи, смогут вернуть убытки, отправив претензию компании.

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