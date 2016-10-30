Губернатор поздравил транспортников с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отмечаемым 30 октября.

Напомним, на Среднем Урале перевозкой пассажиров по 504 пригородным и междугородним маршрутам занимаются 165 автопредприятий. В нынешнем году на организацию транспортного обслуживания населения областной бюджет выделил 1,771 млрд рублей. В рамках подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года активно ведётся обновление автопарка. В 2016 году уже приобретён 51 новый газомоторный автобус. Предполагается, что до конца года на улицы столицы Урала выйдут ещё 60 единиц новой техники.