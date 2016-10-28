Путин наградил шестерых уральцев государственными наградами

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами шестерых свердловчан. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Как сообщается в документе, награды получили пятеро сотрудников "Уралвагонзавода" и один работник ограниченной ответственностью "Урал Рент Групп" из Екатеринбурга.

"О награждении государственными наградами Российской Федерации За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить: Орденом Дружбы Оськина Сергея Владимировича — директора по транспорту в дирекции акционерного общества "Научно — производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского", Свердловская область. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени