Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий
30 октября 2016, 08:53 / Общество
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона по случаю отмечаемого 30 октября Дня памяти жертв политических репрессий.
По словам главы региона, эта скорбная дата напоминает о целой эпохе тоталитарного режима, когда миллионы наших соотечественников были осуждены только за то, что осметиливались высказывать собственное, несогласное с официальным, мнение, политические и религиозные убеждения; подвергались гонениями, арестам по причине национальной и социальной принадлежности.
Напомним, сегодня на Среднем Урале проживает около 20 тыс. человек, имеющих статус жертв политических репрессий.
— В этот день уральцы традиционно придут к мемориалу жертвам политических репрессий, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за гражданские права, возможность честно жить и открыто выражать своё мнение, — сказал Евгений Куйвашев.