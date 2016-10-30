Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона по случаю отмечаемого 30 октября Дня памяти жертв политических репрессий.

По словам главы региона, эта скорбная дата напоминает о целой эпохе тоталитарного режима, когда миллионы наших соотечественников были осуждены только за то, что осметиливались высказывать собственное, несогласное с официальным, мнение, политические и религиозные убеждения; подвергались гонениями, арестам по причине национальной и социальной принадлежности.

Напомним, сегодня на Среднем Урале проживает около 20 тыс. человек, имеющих статус жертв политических репрессий.