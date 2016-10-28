Свердловская полиция начала ловить пешеходов на трассах

В результате рейда, проведённого на одной из федеральных трасс Свердловской области, сотрудниками ГИБДД удалось спасти жизни 18 пешеходам. Все они в тёмное время суток находились на проезжей части и подвергали свою жизнь серьёзной опасности. 8 пешеходов-экстремалов находились в состоянии опьянения.

- Только за одно ночное дежурство сотрудники дорожно-патрульной службы удалили с проезжей части 18 пешеходов, подвергающих свою жизнь и здоровье опасности – они шли посередине проезжей части, причем 8 пешеходов находились при этом в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ОблГАИ. - Ещё на 15 пешеходов, находящихся на загородной автодороге, были составлены административные протоколы за отсутствие на одежде светоотражающих элементов.

Как отметили представители ГИБДД, некоторые пешеходы, пытаясь уйти от ответственности, сообщали сотрудникам полиции, что у них отсутствуют при себе документы, удостоверяющие личность. Это стало основанием для установления их личности в отделе полиции, также при помощи процедуры дактилоскопирования. В ходе прошедшего рейда сотрудниками Госавтоинспекции в отделы полиции были доставлены четыре пешехода, которые заявили об отсутствии у них документов.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По информации Госавтоинспекции, только за два последних месяца на территории Свердловской области произошло свыше 100 ДТП с участием пешеходов, в которых уже погибли 25 человек и получили травмы свыше 80 человек. Каждый второй пешеход-участник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.