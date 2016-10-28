Свердловский Роспотребнадзор забраковал 8 тонн мясной продукции

Санитарные врачи во время проверки забраковали 8 тонн мясной продукции, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

За 9 месяцев 2016 года специалисты проверили 53 тонны мясной продукции, из которой признали несоответствующей требованиям 8 тонн. Основная причина выбраковки продуктов — истёкший срок годности. Сотрудники ведомства нашли 17,5% такой продукции, в основном колбасных изделий.

Специалисты исследовали 355 проб мясной продукции, из которых не соответствовали требованиям 73 образца. При этом 65% неудовлетворительных проб - колбасные изделия и мясные консервы.

Продукция, не соответствующую требованиям, изъята из оборота.