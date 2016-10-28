Андрей Разин: "Хотелось бы увидеть, кто у нас в клубе хозяин"

Хоккейный клуб "Автомобилист" уступил в гостевом матче тольяттинской "Ладе" со счётом 1:2. После матча главный тренер "шофёров" Андрей Разин заявил, что у него накопилось много вопросов к руководству.

- Хочу сделать заявление в адрес руководства клуба. Мы играем в Казани, потом будет перерыв. Хотелось бы увидеть, кто у нас в клубе хозяин, чтобы люди пришли и поговорили. Накопилось много вопросов, надеюсь, они ответят на них, может быть, у них к нам тоже есть вопросы. Честно, я устал, очень устал заставлять работников клуба выполнять свою работу. Приведу один пример. В день перед важной домашней игрой, когда мы вышли на утреннюю раскатку, у нас выключили свет. Начинаем раскатываться в темноте, на мой вопрос, почему нет света, звучит ответ: "Электрики в другое время работать не могут". Я устал заставлять работать людей, которые обязаны это делать. Товарищи руководители, если речь идёт о какой-то компенсации, то она мне не нужна.

- После поражений вы часто сетовали на невезение. Сегодня "Лада" выиграла по делу или "Автомобилисту" опять не повезло?

- Я на невезение никогда не сетовал. Команда играет хорошо, отлично готова физически. Но есть дыры. Огромные широкие дыры, которые никому не нужны. Сегодня пропустили при хорошей игре такие нелепые шайбы. А спросить не с кого. Моя плётка уже не действует на хоккеистов. Ну кричу я, ругаюсь. Они уже к этому привыкли. У нас с лета ни одного руководителя в раздевалке не было. Никакой элементарной помощи. Даже просто зайти, по головке погладить. Или поругать. Я уже устал, хочу на Мальдивы.