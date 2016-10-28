Свердловчане смогут пожаловаться на плохую работу транспорта непосредственно в правительство РФ

Аналитический центр при правительстве РФ создал сайт www.опрос-пассажиров.рф , где жители всей страны, в том числе и уральцы, могут высказывать мнение о качестве транспортных услуг в своём регионе.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, цель такого всероссийского исследования — повысить уровень пассажирских перевозок в стране. Прежде чем распространить такой опрос на всю страну, организаторы успешно реализовали пилотный проект в Москве и Подмосковье. Там местные жители высказывались о работе пригородных электричек.

Теперь же россиянам предложили обсудить ситуацию со всеми видами транспорта. Причём к опросу приглашают даже тех уральцев, которые ездят на личных автомобилях. Они, видимо, могут высказывать своё мнение о качестве дорог и удобстве транспортных развязок.