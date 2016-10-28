"Ловца покемонов" Соколовского отправили в СИЗО

Сегодня Кировский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для Руслана Соколовского. Блогер помещён под арест в СИЗО до 23 января 2017 года. Суд заседал в закрытом режиме.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области подало в Кировский районный суд Екатеринбурга ходатайство о смене меры пресечения в отношении Руслана Соколовского. Основанием послужил факт встречи Руслана Соколовского со свидетелями по его уголовному делу. Ранее блогер находился под домашним арестом.

Как рассказал сегодня журналистам в Кировском районном суде Екатеринбурга сам Руслан Соколовский, без его ведома по месту домашнего ареста к нему приходила его девушка - поздравить с днём рождения. Он открыл дверь, думая, что это пришёл адвокат.

Как сообщалось на странице блогера ВКонтакте, его друзья знали, где он находится, и оставили под окнами поздравление на асфальте.

Напомним, блогер Руслан Соколовский находится под домашним арестом по обвинению в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), а также одного эпизода ч.2 ст.148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний"). Соколовский попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как опубликовал на своём канале в Youtube видеоролик о "ловле покемонов в храме". Ролик содержал не только описание процесса игры в PockemonGo в Храме-на-Крови, но и сопровождался комментариями, которые можно воспринимать как оскорбительные.