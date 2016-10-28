Появились детальные снимки с места крушения модуля "ЭкзоМарс"

Американский спутник MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) получил новые детальные фотографии предположительного места крушения модуля Schiaparelli российско-европейской миссии "ЭкзоМарс", на которых видны обломки аппарата и следы взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт HiRISE.

По словам руководителя научной группы, работающей с прибором HiRISE в рамках миссии MRO, Альфреда Макьюэна, снимки указывают на то, что модуль упал с высокой скоростью — больше 100 м/с. Schiaparelli предположительно оставил после себя кратер диаметром в 2,4 метра и глубиной примерно в 50 сантиметров. Яркие белые пятна, которые окружают чёрный след падения Schiaparelli, предположительно являются обломками посадочного модуля.

Участники миссии MRO планируют получить новые фотографии с места падения модуля, которые помогут понять, есть ли на самом деле обломки и кратер, а также разобраться в природе исходящей от места падения загадочной чёрной линии.

Как писала "ОГ", радиосигнал от модуля пропал 19 октября в момент спуска аппарата на Марс. Специалисты рассчитывали наладить связь с модулем "ЭкзоМарс" в течение 10 дней. Спустя два дня представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Тьерри Бланкар заявил о том, что модуль разбился.

Посадочный модуль Schiaparelli был разработан и изготовлен Европейским космическим агентством. Аппарат был назван в честь итальянского астронома и исследователя Марса Джованни Скиапарелли. Модуль является частью космического аппарата "ЭкзоМарс". Он был запущен 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. Аппарат должен был начать свою миссию в конце 2017 года.

Фото: http://www.uahirise.org

Фото: twitter.com/esa_exomars