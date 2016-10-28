В Ревде водитель погиб под колёсами собственного КамАЗа

28 октября 2016, 12:19 / Общество

Очередной водитель погиб в минувший четверг, 27 октября, под колёсами собственного грузовика в Ревде. Как сообщает портал "Ревда-Инфо", мужчина ремонтировал автомашину, которая начала самопроизвольное движение.

- Около 16:45 стоявший на обочине автомобиль (следовал по направлению в Ревду) снялся с ручника или и вовсе на нём не стоял и наехал на водителя, ремонтировавшего что-то в кабине. Далее, судя по следам, оставшимся на дороге, большегруз протащил мужчину к заезду на улицу Сосновую. Он скончался от полученных травм, - сообщает интернет-портал.

В ГИБДД по Свердловской области данную информацию не смогли подтвердить: в сводке происшествий по региону гибель водителя автомашины КамАЗ никак не фигурирует.

Отметим, описанный случай - далеко не первый в регионе, когда, казалось бы, опытные водители гибнут из-за собственной неосторожности или забывчивости. Так, в конце прошлого года на ЕКАДе погиб мужчина, забывший подложить под колёса тягача противооткатные башмаки и был раздавлен начавшим движение большегрузом. Ещё один водитель в посёлке Полеводство под Екатеринбургом не закрепил откидывающуюся кабину при ремонте. Мужчина также погиб. Более того, весной аналогичный инцидент также имел место в Ревде: 57-летний водитель КамАЗа был "притёрт" к припаркованной рядом автомашине.

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