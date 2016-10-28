Свидетели не явились на заседание по делу Реймера уже в пятый раз

Замоскворецкий суд Москвы уже два месяца не может начать рассматривать уголовное дело о многомиллионных хищениях в системе Федеральной службы исполнения наказаний, основным фигурантом которого является бывший руководитель ведомства Александр Реймер. Как сообщили в суде, заседание по делу снова - уже в пятый раз - пришлось отложить из-за неявки свидетелей.

Вновь назначенное время - 10:30 2 ноября.

Напомним, на скамье подсудимых, кроме экс-главы ФСИН Александра Реймера, - двое других бывших руководителей ведомства - экс-замглавы ведомства Николай Криволапов и экс-директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов. Все трое обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при закупках оборудования для дистанционного контроля за осуждёнными ("электронные браслеты"). Как считает следствие, закупочные цены на технику были завышены в десятки раз, что принесло ведомству ущерб в размере 2,7 млрд рублей.

Следствием также было установлено, что в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств Александр Реймер получил от ещё одного фигуранта - Николая Мартынова (его дело выделено в отдельное производство) - более 140 млн рублей наличными, причём передача денег происходила в рабочем кабинете директора ФСИН на улице Житной в Москве.

Отметим, в конце августа Замоскворецким судом Москвы было вынесено постановление об аресте Реймера ещё на 6 месяцев. Таким образом, срок пребывания экс-директора в СИЗО заканчивается 15 февраля 2017 года - к этому времени Реймер проведёт в заключении уже почти 2 года.