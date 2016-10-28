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В Екатеринбурге открылась персональная выставка фотографа Андрея Захарова
28 октября 2016, 13:18 / Культура
Сегодня открылась персональная выставка фотожурналиста департамента информполитики губернатора Свердловской области Андрея Захарова. Экспозицию можно увидеть в екатеринбургском Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) до конца ноября, сообщил "ОГ" автор фотографий.
- Свою первую профессиональную фотовыставку я назвал "Пять лет с зеркалкой". На вернисаже в Доме журналистов представлены 24 мои работы в разных жанрах. Большинство фотографий - репортажные съёмки, связанные с профессиональной деятельностью. На фотопортретах изображены великие люди, есть серия изображений президентов нескольких стран, - рассказал корреспонденту "ОГ" фотожурналист Андрей Захаров.
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