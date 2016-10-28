Число жителей Екатеринбурга выросло до 1,5 миллиона человек раньше, чем планировали

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко пояснил, почему численность населения города достигла 1 млн 500 тыс. человек.

Как отметил Кожемяко на встрече в гостиной медиахолдинга "Уральский рабочий", по прогнозам специалистов, такого показателя Екатеринбург должен был достичь к 2018 году. Однако получилось на два года раньше.

— Есть два основных источника прироста населения — это рождаемость и миграция внутри страны. И оба они обусловлены привлекательностью города для жизни. С каждым годом рождается всё больше маленьких екатеринбуржцев — это признак уверенности людей в завтрашнем дне. И то, что жители других регионов принимают осознанное решение поселиться в Екатеринбурге, завести здесь семью, также свидетельствует о признании достижений города, о достойном уровне жизни в нём,— это признак уверенности людей в завтрашнем дне,— сказал Алексей Кожемяко.

По словам представителя мэрии, рост численности населения накладывает ответственность на власти, поскольку все горожане должны быть обеспечены жильём, муниципальными услугами и иметь возможность пользоваться личным и общественным транспортом.

Как писала "ОГ", к 1 октября 2016 года численность жителей Екатеринбурга достигла 1 500 394 человек.