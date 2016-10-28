В Первоуральске пройдёт первый областной слёт "Российского движения школьников"

28 октября 2016, 13:07

29 и 30 октября 11:00. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Гагаринский" в Первоуральске состоится первый областной слёт Свердловского областного отделения "Российского движения школьников".

 29 октября.11:00.В актовом зале пройдёт установочная сессия "РДШ – это мы!"

13:30. Начнутся мастер-классы по направлениям деятельности "Российского движения школьников": "Личностное развитие", "Гражданская активность", "Военно-патриотическое направление", "Информационно-медийное направление".

 20:00. Запланирован танцевальный флешмоб "С днем рождения, РДШ!".

Итоги первого областного слёта Свердловского областного отделения "Российского движения школьников" будут подведены 30 октября в 11:00.

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