Директор "Автомобилиста" не понимает, что Разин хотел сказать своим заявлением

Директор хоккейного клуба "Автомобилист" Максим Рябков не стал комментировать заявление главного тренера команды Андрея Разина, которое специалист сделал после матча с "Ладой". По словам Максима Рябкова, руководство не понимает, что хотел сказать Разин своим заявлением.

- Андрей Разин сделал заявление - пусть сам его и комментирует, что он имел в виду. Честно говоря, мы вообще не понимаем, что это за общение в публичной сфере. Есть какие-то более деловые и цивилизованные формы для этого. Больше мне добавить нечего, - отметил в разговоре с "ОГ" Максим Рябков.

Напомним, что после проигранного "Ладе" матча главный тренер "Автомобилиста" заявил, что у него "накопилось много вопросов к руководству клуба".