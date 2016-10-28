Деятельность президента Владимира Путина одобряют 81,8% россиян

Рейтинг одобрения президента России Владимира Путина с августа по октябрь 2016 года вырос с 78,7% до 81,8%. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты опросили 1 600 совершеннолетних жителей в 130 населённых пунктах России. Сотрудники ВЦИОМ предлагали гражданам оценить работу государственных и общественных институтов.

Как следует из результатов опроса, деятельность Владимира Путина в настоящее время одобряют 81,8% граждан. В августе этот показатель составлял 78,8%. Также повысилась оценка работы правительства РФ — с 53,6% до 58,3%. В октябре повысился уровень одобрения деятельности Госдумы (с 39,7% до 45,5) и Совета Федерации (с 42,1% до 46,4%).

Рейтинги общественных институтов (оппозиция, Общественная палата, правоохранительные органы, профсоюзы, политические партии, армия, Русская православная церковь, СМИ, судебная система) практически не изменились. Так, большинство граждан (83,5%) довольны деятельностью армии России, на втором месте — Русская православная церковь (70,4%), на третьем — СМИ (60,5%). Наименьшим доверием пользуются оппозиция — её деятельность одобряют 31,6% опрошенных, судебная система (38,3%) и профсоюзы (38,5%).