31 октября. 12:00. В пресс-центре "ТАСС-Урал" состоится пресс-конференция, посвящённая проведению всероссийской акции "Ночь искусств" в Свердловской области.

На пресс-конференции выступят и.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, руководитель Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея Светлана Швецова и директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражников.

Гости пресс-центра расскажут о программе мероприятий акции, которые пройдут на музейных и немузейных площадках, а также об акции "Искусство быть вместе" и специальных проектах с использованием современных информационных технологий – региональной SMM-акции ARTеФАКТЫ и конкурсе промовидеороликов PROмузей.