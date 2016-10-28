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Футболисты "Урала" проиграли незрячим спортсменам

28 октября 2016, 14:02 / Спорт

Игроки ФК "Урал" проиграли матч по голболу (аналог футбола для слабовидящих) сборной паралимпийцев Свердловской области со счётом 2:1, сообщил "ОГ" пресс-секретарь футбольного клуба Никита Медведевских. 

Необычный матч состоялся 27 октября после посещения игроками ФК "Урал" школы-интерната № 78 для слабовидящих детей. За "Урал" выступали Чисамба Лунгу, Сергей Подоксенов, Михаил Меркулов, Сергей Серченков.

Спортсмены разделились на команды по три человека и надели светонепроницаемые повязки на глаза. По правилам голбола, игроки должны остановить своим телом тяжёлый мяч, брошенный противником. Футболисты вытягивались в струнку на полу, пытаясь на слух уловить звон колокольчиков мяча. 

"Наша сборная по голболу активно принимает участие в различных соревнованиях и регулярно добивается хороших результатов. В Свердловской области сильные паралимпийцы. Думаю, и футболисты, и голболисты, вынесут из этого опыта что-то важное для себя", - рассказал директор центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" Андрей Чекунов. 

Фото: ФК "Урал"

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