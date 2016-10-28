Мэр Екатеринбурга спас утку от браконьеров

Глава Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман спас утку от случайных "охотников". Об этом рассказал в соцсетях сам глава города. По словам мэра, утку в городском пруду поймали на удочку "гастарбайтеры", а он случайно оказался рядом - совершал вечернюю пробежку по набережной. Евгений Ройзман не смог пройти мимо и уговорил браконьеров отпустить птицу.

"И я вижу, что эти "дятлы" поймали утку на крючок и собираются запихать её в мешок, - написал Евгений Ройзман. - Меня вдруг это очень задело. Во-первых, утки у нас людей не боятся, доверчивые. Ну и вообще, нечестно как-то и больно".

Глава Екатеринбурга пристыдил молодых людей за охоту на уток в черте города и порекомендовал им заниматься этим в лесу. Правда, после того, как птица обрела свободу, Евгению Вадимовичу и самому стало стыдно - не оставил ли он без ужина бригаду строителей.

Отметим, популяция уток в последние годы стала своего рода визитной карточкой столицы Среднего Урала. Утки, обосновавшиеся на водоёмах города, перестали покидать Екатеринбург и зимуют на месте. Специалисты считают, что этому способствует большое количество тёплых стоков в водоёмы, а также традиция горожан подкармливать пернатых.

В то же время дикая утка является объектом охоты, а значит, для её отлова необходимо соответствующее разрешение.

- Вне зависимости от того, каким образом производится охота на уток, для этого необходима соответствующая лицензия, - рассказали корреспонденту "ОГ" в департаменте по охране животного мира Свердловской области. - Если лицензии нет, то это считается браконьерством.

Впрочем, специалисты уверены: это была не целенаправленная охота, а случайность. Скорее всего, утка приняла наживку, предназначенную для рыбы, за корм.

Как отметил мэр-спаситель, отпущенная утка "улетела и даже "спасибо" не сказала".