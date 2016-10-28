Нижний Тагил — единственный город в России, где чашка кофе продаётся за 45 рублей

Нижний Тагил оказался городом, где продаётся самое дешёвое кофе. Как сообщает информационное агентство Нижнего Тагила "Все новости" со ссылкой на результаты исследований компании Poster, в этом городе можно выпить чашку кофе всего за 45 рублей.

Обследовав кофейни 80 городов России, аналитики выяснили, что в Москве самый дешёвый кофе стоит 70 руб. за чашку. А стоимость капучино в столице порой поднимается до 500 руб. за чашку. В городах центральной России стоимость этого напитка стартует от 65 руб.

Между прочим, количество заведений, где можно выпить кофе, в нашей стране превышает 100 тысяч.