В Бишкеке обсудили возможность сборки уральских светофоров на территории Киргизии

Делегация 30 свердловских предприятий, посетившая Киргизию во главе с и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андреем Соболевым, обсудила в Киргизии возможность сборки свердловских светофоров на территории этого государства.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в Бишкеке уже установлены светофоры, произведённые на Уральском оптико-механическом заводе. Сейчас речь идёт о создании на территории Киргизии предприятия по сборке такого электрооборудования.