Чернецкий занял должность первого зампреда комитета по делам Севера в Совете Федерации

Первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий снова занял должность первого заместителя председателя комитета по федеративному устройству в Совете Федерации. Об этом сообщил помощник сенатора Константин Пудов.

—Совет Федерации Федерального Собрания Российской федерации единогласно утвердил сенатора от Свердловской области Аркадия Чернецкого первым заместителем председателя Комитета по федеративному устройству,региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Накануне члены комитета также единогласно проголосовали за кандидатуру Чернецкого,— отметил Пудов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала соответствующее постановление и поздравила Аркадия Чернецкого с избранием на должность.

Как писала "ОГ", на первом заседании обновлённого Законодательного собрания Свердловской области депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Чернецкого при его выдвижении в верхнюю палату российского парламента.

Аркадий Чернецкий трудится в Совете Федерации с конца 2010 года. Бывший глава Екатеринбурга занимал должность первого заместителя председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.