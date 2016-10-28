Следователи Лесного возбудили уголовное дело по факту гибели двоих старателей

28 октября 2016, 14:55 / Общество

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих членов артели старателей, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла днём 28 сентября на производственном участке артели, расположенного в долине реки Ис. По версии следствия, 12 работников дневной смены плыли на лодке от производственного участка к берегу. В лодку попала подающая струя воды с хвостовой колоды производственной установки. В итоге семь человек попали в воду, из которых двое утонули.

Смерть работников наступила из-за возможной преступной небрежности неустановленных лиц артели старателей, которые не обеспечили необходимую безопасность и условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, отметили в ведомстве.

Сотрудники следственного отдела по ЗАТО город Лесной после проверки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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