Следователи Лесного возбудили уголовное дело по факту гибели двоих старателей

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих членов артели старателей, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла днём 28 сентября на производственном участке артели, расположенного в долине реки Ис. По версии следствия, 12 работников дневной смены плыли на лодке от производственного участка к берегу. В лодку попала подающая струя воды с хвостовой колоды производственной установки. В итоге семь человек попали в воду, из которых двое утонули.

Смерть работников наступила из-за возможной преступной небрежности неустановленных лиц артели старателей, которые не обеспечили необходимую безопасность и условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, отметили в ведомстве.

Сотрудники следственного отдела по ЗАТО город Лесной после проверки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).