Помощник Президента РФ Игорь Левитин наградит победителей кубка УГМК по настольному теннису

29 октября.17:00. Помощник Президента Российской Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин примет участие в церемонии награждения международных соревнований по настольному теннису Кубок "УГМК»" среди юношей 1995 года рождения и моложе.

Также в торжественной церемонии примут участие директор по общим вопросам ООО "УГМК-Холдинг" - президент Клуба настольного тенниса "УГМК" Владимир Белоглазов, глава городского округа Верхняя Пышма Александр Романов и первый заместитель министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Яков Зобнин.

В 16:00 почётные гости вместе с болельщиками станут свидетелями финального поединка Кубка "УГМК". За победу здесь соревнуются 32 спортсмена из России и Казахстана. На первом этапе они были поделены на 8 групп по четыре человека в каждой и играли внутри них, по двое лучших вошли в основную сетку и уже по олимпийской системе продолжили борьбу за места на пьедестале. В основную сетку попали 12 верхнепышминских теннисистов.

Меропритяие пройдёт в спортивно-культурном комплексе "Балтым" (село Балтым, улица Первомайская, 50а).