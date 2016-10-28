В Екатеринбурге состоялась презентация книги Павла Крашенинникова "Времена и право"

В Уральском государственном юридическом университете прошла презентация книги председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова "Времена и право".

Как сообщает департамент информполитики губернатора, книга издана тиражом 3 тыс. экземпляров. В ней рассказывается о мировой истории развития права, охватывающей более сорока веков. Собранный и систематизированный материал позволяет практически по каждой странице написать десяток диссертаций.

По словам Павла Крашенинникова, на работу над этим научным трудом у него ушло около семи лет.

— В моей книге впервые в России воспроизведены переводы и анализ шумерских таблиц, которые позволяют нам говорить о зарождении права именно с XXI века до нашей эры, — пояснил он.

Фото: Павел Ворожцов