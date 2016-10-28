В Екатеринбурге состоялась презентация книги Павла Крашенинникова "Времена и право"

29 минут назад
В жанре гротеска
Сцены охоты в искусстве были популярны во все времена. Мужчин-добытчиков изображали на античных мозаиках, средневековых картинах и работах живописцев XVIII, XIX веков. Любили этот сюжет и русские творцы, например, знаменитый художник Василий Перов в 1871 году написал картину «Охотники на привале».
31 минуту назад
Где лучше клюёт?
Сергей Поляков из Екатеринбурга трудится программистом, а свободное от работы время посвящает рыбалке. С удочкой он объехал не только Средний Урал и соседние регионы: каждое лето Сергей с друзьями отправляется на Волгу. Мы попросили его рассказать о самых рыбных местах и поделиться хитростями рыбацкого дела.
32 минуты назад
В Богдановичском заказнике установлена памятная стела
Сегодня на въезде в село Бараба близ Богдановича состоится торжественное открытие стелы с мемориальной доской в память о бывшем начальнике управления охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме Анатолии Андреевиче Киселёве.
33 минуты назад
Обществу военных охотников исполнилось 95 лет
Реввоенсовет в 1921 году поставил перед командующими округами задачу — привлечь рядовой и начальствующий состав к участию в коллективной охоте. В приказе указывалось, что «охота развивает качества, необходимые пешему разведчику».
35 минут назад
Конкурс «ОГ»
Охотничьи байки.
45 минут назад
Лайки и белки
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.
16 часов назад
Свердловских имамов учат выявлять экстремистов
В Екатеринбурге открылся мусульманский духовно-просветительский центр «Мирас». В новом центре уже проходят первые занятия. Для повышения квалификации сюда съехались 20 имамов со всей области. В течение трёх дней опытные преподаватели будут рассказывать им о канонах традиционного ислама и о том, как вовремя выявить и пресечь радикализм.
22 часа назад
Почти две тысячи свердловчан заболели сальмонеллёзом
С начала года 1 912 жителей Свердловской области переболели сальмонеллёзом. Количество заболевших увеличилось на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских на пресс-конференции.
22 часа назад
Супруги Сургановы «отличились» после бриллиантовой свадьбы
Сегодня «ОГ» публикует указ губернатора Евгения Куйвашева (см. ниже) о награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» супругов Сургановых. Вячеслав Сергеевич с 1991 по 1994 год был главой администрации Верхней Пышмы, а с 1995 по 2000 год – председателем Областной думы. И все годы надёжный семейный тыл ему обеспечивала супруга – Раиса Витальевна. «ОГ» первой поздравила чету Сургановых.
22 часа назад
Уральским заводам прописали импортное лекарство
Свердловские фармацевтические предприятия ведут переговоры с иностранцами о запуске новых производств. В министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области подтверждают факт, однако детали не раскрывают, объясняют это высококонкурентной средой и необходимостью сохранять конфиденциальность до подписания контракта.