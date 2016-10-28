В 2017 году "Титановая долина" даст первую промышленную продукцию

В 2017 году на территории особой экономической зоны "Титановая долина" заработает первый завод.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, по итогам выездного совещания врио председателя областного правительства Алексея Орлова первым предприятием, которое выпустит продукцию на территории этой ОЭЗ, станет завод компании "Зибус". Это предприятие будет производить титановые имплантаты и медицинский инструмент для нейрохирургических операций.

Чуть позже запустит свой производственный комплекс компания "ВСМПО-Новые технологии". Окончание строительства этого завода запланировано на вторую половину 2017 года, а начало промышленного производства — на первый квартал 2018 года.