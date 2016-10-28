В 2017 году студенческие стипендии проиндексируют на 5,9%

Министерство образования и науки России в 2017 году проиндексирует студенческие стипендии на 5,9%. Об этом заявил директор департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Андрей Зарубин, сообщает ТАСС.

—В 2017 году и на 2018-2019 годы обеспечена индексация стипендий. Стипендии вырастут. Индексация, она происходит с 1 сентября, в 2017 году составит 5,9% , 4,8% - в 2018, 4,5% — в 2019 году,— сообщил Андрей Зарубин.

По его словам, также вырастут расходы на оплату труда в сфере образования. Согласно указу Президента России, предусмотрено увеличение зарплат профессорско-преподавательского состава к 2018 году до 200% от средней по региону.

Андрей Зарубин добавил, что на эти цели существенно вырастут расходы.

—В 2017 году - на 17,9 млрд рублей, в 2018 году - на 33,4 млрд рублей, в 2019 году - на 36,9 млрд рублей, — отметил директор департамента.

Добавим, как сообщается в приказе Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, с 1 сентября 2015 года размер стипендии без учёта районного коэффициента для студентов очной формы обучения (специалитет и бакалавриат) составляет 1 900 рублей, для магистрантов — 2 850 рублей.