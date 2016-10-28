Расследование "коммунальных войн" берёт под контроль региональная Общественная палата

Ситуация с переделом рынка жилищно-коммунальных услуг, сложившаяся в Екатеринбурге, всё-таки будет взята на контроль Общественной палатой Свердловской области. Об этом сообщили представители комиссии по проблемам общественной безопасности ОП СО после публикации на страницах "Областной газеты".

- Мы готовы не только взять на контроль ход расследований по данным уголовным делам, но и готовы оказывать практическую помощь активистам - собственникам, - прокомментировали происходящее в Общественной палате. - С инициативной группой будет налажена взаимосвязь, вполне возможно организовать контроль за тем, как реагируют правоохранительные органы на происходящее.

По словам собеседника, более всего в ситуации вызывает возмущение, что людям приходится обивать пороги министерств федерального уровня, только для того, чтобы в Екатеринбурге была начата проверка.

Между тем ситуация уже вышла в федеральную информационную повестку: вечером в четверг, 27 октября о "коммунальных войнах" на Среднем Урале был показан сюжет на канале НТВ.

Отметим, на встрече с активистами полицейское руководство признало, что в сфере ЖКХ наблюдается рост бандитизма. Как ранее сообщала "ОГ", что в ночь на 12 октября в Екатеринбурге произошёл поджог сразу трёх автомашин, владельцами которых оказались активисты ЖКХ, ранее получавшие угрозы со стороны представителей тех или иных УК. После этого дело получило широкий резонанс, ситуацию с горящими авто взяло на контроль управление полиции города. Между тем в УМВД по Екатеринбургу продолжают утверждать: большинство поджогов происходит на бытовой почве. Был задержан и подозреваемый в серии поджогов - 30-летний житель села Патруши. Тем временем передел рынка ЖКХ в Екатеринбурге продолжается, в ход идут не только угрозы и уничтожение имущества, но и другие методы давления на собственников, которых вынуждают сменить "управляшку".