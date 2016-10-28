Свердловское молоко вышло на первое место в стране по качеству
28 октября 2016, 16:34
Во всероссийском состязании на право стать поставщиком молока одной из крупных международных компаний для производства детского питания победило СПК "Килачёвский" из Свердловской области.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, тестирование качества молока проводилось по 12 показателям — наличию антибиотиков, группе чистоты, наличию соматических клеток и так далее.
— В конкурсе участвовало порядка 1500 поставщиков молока со всей России. Мы заняли первое место. Компания "Данон" специализируется на производстве детского питания, потому и требования к качеству продукции у них очень высокие. Признание нашего молока лучшим в стране дорогого стоит, — прокомментировал директор СПК "Килачёвский" Анатолий Никифоров.
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