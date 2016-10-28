Свердловское молоко вышло на первое место в стране по качеству

Во всероссийском состязании на право стать поставщиком молока одной из крупных международных компаний для производства детского питания победило СПК "Килачёвский" из Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, тестирование качества молока проводилось по 12 показателям — наличию антибиотиков, группе чистоты, наличию соматических клеток и так далее.