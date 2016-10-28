В Екатеринбурге пройдёт пресс-конференция и матчи первого тура Восточной Конференции Студенческой хоккейной лиги
28 октября 2016, 16:33
29 октября.13:00. В пресс-центре Ледового дворца спорта "Снежинка" (Екатеринбург, улица Куйбышева 32а) состоится пресс-конференция, посвящённая старту Восточной Конференции Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).
В пресс-конференции примут участие заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Высокинский, советник губернатора Свердловской области, член правления СХЛ Вячеслав Потехин, председатель спортивного клуба УрФУ Евгений Шурманов и управляющий директор СХЛ Антон Храмцов.
После окончания пресс-конференции в 13:30 на арене "Снежинки" состоится церемония открытия турнира.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать