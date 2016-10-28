Пресс-конференция, посвящённая итогам проведения форума "Юридическая неделя на Урале"
28 октября 2016, 16:39
31 октября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая итогам проведения VIII Международного форума "Юридическая неделя на Урале".
В пресс-конференции примут участие:
- Исполняющий обязанности министра промышленности и науки Сергей Пересторонин
- Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх
- Председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова
- Декан юридического факультета Уральского института управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук Кирилл Костомаров
- Координатор VIII Международного форума "Юридическая неделя на Урале" Юлия Столба
Они поделятся опытом внедрения лучших методик и решений в правовой сфере, а также расскажут об итогах проведения горячей линии с предпринимателями и иных мероприятий в сфере защиты их прав и законных интересов.
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