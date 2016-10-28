Пресс-конференция, посвящённая итогам проведения форума "Юридическая неделя на Урале"

31 октября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая итогам проведения VIII Международного форума "Юридическая неделя на Урале".

В пресс-конференции примут участие:

Исполняющий обязанности министра промышленности и науки Сергей Пересторонин

Исполняющий обязанности министра промышленности и науки Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх

П редседатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова

редседатель Арбитражного суда Свердловской области Декан юридического факультета Уральского института управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук Кирилл Костомаров

Координатор VIII Международного форума "Юридическая неделя на Урале" Юлия Столба

Они поделятся опытом внедрения лучших методик и решений в правовой сфере, а также расскажут об итогах проведения горячей линии с предпринимателями и иных мероприятий в сфере защиты их прав и законных интересов.