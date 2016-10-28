Пресс-конференция, посвящённая итогам проведения форума "Юридическая неделя на Урале"

28 октября 2016, 16:39

31 октября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая итогам проведения VIII Международного форума "Юридическая неделя на Урале".

В пресс-конференции примут участие:

  • Исполняющий обязанности министра промышленности и науки Сергей Пересторонин
  • Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх
  • Председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова
  • Декан юридического факультета Уральского института управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук Кирилл Костомаров
  • Координатор VIII Международного форума "Юридическая неделя на Урале" Юлия Столба

Они поделятся опытом внедрения лучших методик и решений в правовой сфере, а также расскажут об итогах проведения горячей линии с предпринимателями и иных мероприятий в сфере защиты их прав и законных интересов.

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