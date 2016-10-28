Обзор криминальной хроники пятницы, 28 октября

28 октября 2016, 16:35 / Общество

Екатеринбургские приставы при сносе строения нашли машину должника

Во время сноса незаконно возведённого объекта судебные приставы обнаружили имущество гражданина, на котором по исполнительному производству числится порядка 13 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, самовольно возведённая постройка была расположена на землях, выделенных по ИЖС и подлежала сносу, но исполнению помешала припаркованная на участке машина. Представители власти, разыскивая хозяина, выяснили, что тот находится в розыске за крупные долги. Естественно, машина была тут же описана и передана на ответственное хранение. Незаконный объект снесён.

Подозреваемую в краже кошелька на Химмаше задержали полицейские

В минувший четверг, 27 октября, 46-летняя местная жительница зашла в торговый зал обувного магазина, расположенного напротив дома № 4 по улице Щербакова, где заприметила одну из покупательниц, которая в этот момент мерила туфли: рядом стояла открытая сумка. Воспользовавшись тем, что внимание покупательницы поглощено примеркой, подозреваемая вытащила из сумки кошелек с 8 тыс. рублей и проследовала в сторону выхода. К счастью, воровка не успела выйти из магазина. Опомнившаяся потерпевшая подняла крик, ей на помощь пришёл находящийся у выхода охранник. Подозреваемая была передана наряду ППС. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Максимально наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. 

Екатеринбуржец "заработал" больше 130 тысяч рублей на пересдаче чужой квартиры

Сыщики столицы Среднего Урала в ходе комплекса оперативных мероприятий задержали 29-летнего неработающего и ранее судимого местного жителя, подозреваемого в квартирной афере. По версии оперативников, предполагаемый мошенник пересдал снятую им в наём квартиру: мужчина снял у владельца одной из квартир, расположенных в многоэтажном доме по улице Чкалова, жильё на один месяц, а затем пересдал его новым квартиросъёмщикам на более долгий срок и исчез. Злоумышленник разместил объявление о том, что снятое им жильё сдаётся внаём, и таким образом отыскал квартирантов. Афера вскрылась, когда появился истинный владелец жилья. Жертвами афериста стали три человека - хозяин квартиры и двое квартиросъёмщиков. Последних злоумышленник ухитрился ещё и обокрасть. В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.

По факту избиения пенсионерки коллекторами в Екатеринбурге заведено уголовное дело

Органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 116 УК РФ ("Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий"). Как сообщила прокуратура Свердловской области, нападение на женщину произошло ещё 9 октября, однако полиция возбудила дело только после вмешательства надзорного органа. Те, в свою очередь, проводили проверку по факту публикации в местных СМИ. По предварительным данным, 9 октября 2016 года около 18:00 в районе улица Таганской в Екатеринбурге сотрудник коллекторского агентства нанёс пожилой женщине телесные повреждения из-за долга перед микрофинансовой организацией. Расследование взято на контроль прокуратуры.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

час назад

Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»
В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова

час назад

Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»
Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу

час назад

Состязание лаек по белке
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.

2 часа назад

В жанре гротеска
Сцены охоты в искусстве были популярны во все времена. Мужчин-добытчиков изображали на античных мозаиках, средневековых картинах и работах живописцев XVIII, XIX веков. Любили этот сюжет и русские творцы, например, знаменитый художник Василий Перов в 1871 году написал картину «Охотники на привале».

2 часа назад

Где лучше клюёт?
Сергей Поляков из Екатеринбурга трудится программистом, а свободное от работы время посвящает рыбалке. С удочкой он объехал не только Средний Урал и соседние регионы: каждое лето Сергей с друзьями отправляется на Волгу. Мы попросили его рассказать о самых рыбных местах и поделиться хитростями рыбацкого дела.

2 часа назад

В Богдановичском заказнике установлена памятная стела
Сегодня на въезде в село Бараба близ Богдановича состоится торжественное открытие стелы с мемориальной доской в память о бывшем начальнике управления охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме Анатолии Андреевиче Киселёве.

2 часа назад

Обществу военных охотников исполнилось 95 лет
Реввоенсовет в 1921 году поставил перед командующими округами задачу — привлечь рядовой и начальствующий состав к участию в коллективной охоте. В приказе указывалось, что «охота развивает качества, необходимые пешему разведчику».

2 часа назад

Конкурс «ОГ»
Охотничьи байки.

2 часа назад

Лайки и белки
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.

18 часов назад

Свердловских имамов учат выявлять экстремистов
В Екатеринбурге открылся мусульманский духовно-просветительский центр «Мирас». В новом центре уже проходят первые занятия. Для повышения квалификации сюда съехались 20 имамов со всей области. В течение трёх дней опытные преподаватели будут рассказывать им о канонах традиционного ислама и о том, как вовремя выявить и пресечь радикализм.

Последние новости
Что было раньше