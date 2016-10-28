Обзор криминальной хроники пятницы, 28 октября

Екатеринбургские приставы при сносе строения нашли машину должника

Во время сноса незаконно возведённого объекта судебные приставы обнаружили имущество гражданина, на котором по исполнительному производству числится порядка 13 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, самовольно возведённая постройка была расположена на землях, выделенных по ИЖС и подлежала сносу, но исполнению помешала припаркованная на участке машина. Представители власти, разыскивая хозяина, выяснили, что тот находится в розыске за крупные долги. Естественно, машина была тут же описана и передана на ответственное хранение. Незаконный объект снесён.

Подозреваемую в краже кошелька на Химмаше задержали полицейские

В минувший четверг, 27 октября, 46-летняя местная жительница зашла в торговый зал обувного магазина, расположенного напротив дома № 4 по улице Щербакова, где заприметила одну из покупательниц, которая в этот момент мерила туфли: рядом стояла открытая сумка. Воспользовавшись тем, что внимание покупательницы поглощено примеркой, подозреваемая вытащила из сумки кошелек с 8 тыс. рублей и проследовала в сторону выхода. К счастью, воровка не успела выйти из магазина. Опомнившаяся потерпевшая подняла крик, ей на помощь пришёл находящийся у выхода охранник. Подозреваемая была передана наряду ППС. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Максимально наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Екатеринбуржец "заработал" больше 130 тысяч рублей на пересдаче чужой квартиры

Сыщики столицы Среднего Урала в ходе комплекса оперативных мероприятий задержали 29-летнего неработающего и ранее судимого местного жителя, подозреваемого в квартирной афере. По версии оперативников, предполагаемый мошенник пересдал снятую им в наём квартиру: мужчина снял у владельца одной из квартир, расположенных в многоэтажном доме по улице Чкалова, жильё на один месяц, а затем пересдал его новым квартиросъёмщикам на более долгий срок и исчез. Злоумышленник разместил объявление о том, что снятое им жильё сдаётся внаём, и таким образом отыскал квартирантов. Афера вскрылась, когда появился истинный владелец жилья. Жертвами афериста стали три человека - хозяин квартиры и двое квартиросъёмщиков. Последних злоумышленник ухитрился ещё и обокрасть. В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.

По факту избиения пенсионерки коллекторами в Екатеринбурге заведено уголовное дело

Органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 116 УК РФ ("Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий"). Как сообщила прокуратура Свердловской области, нападение на женщину произошло ещё 9 октября, однако полиция возбудила дело только после вмешательства надзорного органа. Те, в свою очередь, проводили проверку по факту публикации в местных СМИ. По предварительным данным, 9 октября 2016 года около 18:00 в районе улица Таганской в Екатеринбурге сотрудник коллекторского агентства нанёс пожилой женщине телесные повреждения из-за долга перед микрофинансовой организацией. Расследование взято на контроль прокуратуры.