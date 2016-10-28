"Ненастье" Алексея Иванова будет экранизировать Сергей Урсуляк

28 октября 2016, 19:00 / Культура

Стало известно, что роман уральского писателя Алексея Иванова "Ненастье" будет экранизировать режиссёр Сергей Урсуляк. Об этом сообщил сам режиссёр.

За роман "Ненастье" Алексей Иванов получил премию "Книга года". Это его первая литературная награда за десять лет

В недавнем интервью "ОГ" Алексей Иванов говорил, что съёмки сериала скорее всего начнутся летом 2017 года.

- Первое предложение по экранизации «Ненастья» я получил ещё до того, как вышла книга. Киностудия хотела купить права, даже не прочитав произведение. Конечно, впопыхах я действовать не стал, а подкопил варианты. В итоге было шесть предложений. Я выбрал канал «Россия», потому что в наше финансово нестабильное время федеральный канал — самый надёжный партнёр. И сейчас уже идёт подготовительная работа, - сказал "ОГ" Алексей Иванов. 

Сергей Урсуляк информацию подтвердил, уточняя, что главная сложность, с которой они столкнулись - написание сценария.

Кстати, сценаристом картины стал Илья Тилькин.

Сергей Урсуляк - автор фильмов «Сочинение ко Дню Победы», «Ликвидация», «Исаев», «Живые и мёртвые», «Тихий Дон».

Напоминаем, что права на экранизацию Ненастья выкупил телеканал "Россия-1".

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