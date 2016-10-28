"Ненастье" Алексея Иванова будет экранизировать Сергей Урсуляк

Стало известно, что роман уральского писателя Алексея Иванова "Ненастье" будет экранизировать режиссёр Сергей Урсуляк. Об этом сообщил сам режиссёр.

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В недавнем интервью "ОГ" Алексей Иванов говорил, что съёмки сериала скорее всего начнутся летом 2017 года.

- Первое предложение по экранизации «Ненастья» я получил ещё до того, как вышла книга. Киностудия хотела купить права, даже не прочитав произведение. Конечно, впопыхах я действовать не стал, а подкопил варианты. В итоге было шесть предложений. Я выбрал канал «Россия», потому что в наше финансово нестабильное время федеральный канал — самый надёжный партнёр. И сейчас уже идёт подготовительная работа, - сказал "ОГ" Алексей Иванов.

Сергей Урсуляк информацию подтвердил, уточняя, что главная сложность, с которой они столкнулись - написание сценария.

Кстати, сценаристом картины стал Илья Тилькин.

Сергей Урсуляк - автор фильмов «Сочинение ко Дню Победы», «Ликвидация», «Исаев», «Живые и мёртвые», «Тихий Дон».

Напоминаем, что права на экранизацию Ненастья выкупил телеканал "Россия-1".