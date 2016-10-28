«Синара» вышла в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу

28 октября 2016, 21:53 / Спорт

Екатеринбургская мини-футбольная команда «Синара» в ответном матче 1/8 финала розыгрыша Кубка России взяла убедительный реванш у глазовского «Прогресса» за поражение в первой игре – 7:2 и вышла в следующий раунд турнира.

На поле соперника екатеринбуржцы проиграли 0:1, а значит для победы по сумме двух матчей им надо было побеждать с разницей не менее, чем в два мяча. Задачу-минимум хозяева выполнили уже к 12-й минуте. «Прогресс» тут же вернул игре интригу, но не надолго – 4:1 к перерыву, а в втором тайме «Синара» закрепила преимущество ещё тремя голами.

Протокол

«Синара» (Екатеринбург) – «Прогресс» (Глазов) – 7:2 (4:1).

Голы: 1:0 Дёмин (3), 2:0 Агапов (12, с 10-метрового), 2:1 Скрябин (14), 3:1 Герасимов (21), 4:1 Фахрутдинов (24), 5:1 Дёмин (31), 5:2 Козлов (42), 6:2 Агапов (43), 7:2 Тимощенков (45).

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