«Синара» вышла в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу

Екатеринбургская мини-футбольная команда «Синара» в ответном матче 1/8 финала розыгрыша Кубка России взяла убедительный реванш у глазовского «Прогресса» за поражение в первой игре – 7:2 и вышла в следующий раунд турнира.

На поле соперника екатеринбуржцы проиграли 0:1, а значит для победы по сумме двух матчей им надо было побеждать с разницей не менее, чем в два мяча. Задачу-минимум хозяева выполнили уже к 12-й минуте. «Прогресс» тут же вернул игре интригу, но не надолго – 4:1 к перерыву, а в втором тайме «Синара» закрепила преимущество ещё тремя голами.