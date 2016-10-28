«ЗиК-УрФУ» завершил выступление в Кубке России по мини-футболу

Любительская команда из Екатеринбурга «ЗиК-УрФУ» в ответном матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу проиграла в подмосковных Мытищах команде «Динамо» со счётом 2:14 (0:5).

Победителя в этой паре можно было легко предсказать и до первой игры в Екатеринбурге, где хозяева уступили одному из сильнейших клубов России со счётом 0:7. Для любительской команды уже сам факт выхода в 1/8 финала и матчи с «Динамо» - это их самое большое достижение.

В первом тайме игроки «ЗиК-УрФУ» ещё более или менее справлялись с атаками превосходящего их в классе соперника, а во втором видимо решили рискнуть – пропустили десять мячей, зато два действующему чемпиону страны всё-таки забили.