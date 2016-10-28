«ЗиК-УрФУ» завершил выступление в Кубке России по мини-футболу

28 октября 2016, 23:33 / Спорт

Любительская команда из Екатеринбурга «ЗиК-УрФУ» в ответном матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу проиграла в подмосковных Мытищах команде «Динамо» со счётом 2:14 (0:5).

Победителя в этой паре можно было легко предсказать и до первой игры в Екатеринбурге, где хозяева уступили одному из сильнейших клубов России со счётом 0:7. Для любительской команды уже сам факт выхода в 1/8 финала и матчи с «Динамо» - это их самое большое достижение.

В первом тайме игроки «ЗиК-УрФУ» ещё более или менее справлялись с атаками превосходящего их в классе соперника, а во втором видимо решили рискнуть – пропустили десять мячей, зато два действующему чемпиону страны всё-таки забили.

Протокол 

«Динамо» (Мытищи) – «ЗиК-УрФУ» (Екатеринбург) – 14:2 (5:0).

Голы: 1:0 Сирило (4), 2:0 Ари (4), 3:0 Переверзев (11), 4:0 Нандо (22), 5:0 Бадретдинов (22), 6:0 Бурков (31), 7:0 Вилде (32), 8:0 Сергеев (32), 9:0 Вилде (35), 9:1 Тасков (36), 10:1 Переверзев (41), 11:1 Орлов (44), 12:1 Сергеев (45), 13:1 Сучилин (49), 13:2 Манукян (50), 14:2 Фукин (50).

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