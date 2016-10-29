На Среднем Урале в выходные дни ожидается прохладная погода

В Свердловской области в эти выходные днём заметно похолодает до -5 градусов по Цельсию, сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, сегодня, 29 октября, днём ожидается 0...-5 градусов по Цельсию, пройдёт небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, 4-9 м/с. В воскресенье, 30 октября, ночью в регионе температура опустится до -15 градусов по Цельсию, днём возможно 0...-5 градусов по Цельсию, местами пройдёт снег. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Добавим, на Среднем Урале продолжает действовать предупреждение о загрязнении воздуха. Смог продержится до 20:00 31 октября.