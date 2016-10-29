В Екатеринбурге стартует чемпионат WorldSkills Hi-Tech

31 октября.10:20. В МВЦ "Екатеринбург-Эспо" начнётся чемпионат WorldSkills Hi-Tech.

Программа:

10:20. В пресс-центре состоится встреча с пресс-секретарём Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" Евгением Колчевым. Он расскажет об основных зонах чемпионата, активностях, экскурсиях, шоу-программе.

10:40. В пресс-центре состоится открытие совместного проекта Деловой России и Союза "Ворлдскиллс Россия" "Hi-Tech Harvest" в рамках I Молодежного форума "WorldSkills Russia Alumni Forum - 2016".

В мероприятии примут участие генеральный директор Союза "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов, руководитель проекта "Молодежного форума" Союза "Ворлдскиллс Россия" Евгения Кожевникова, советник вице-президента, руководителя исполнительного комитета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алла Магеляс, руководитель направления по работе со стажерами Группы ЧТПЗ Наталья Соколова.

С 12:30 до 13:30. Пройдёт пресс-брифинг "Новые компетенции – потенциал технологического развития страны". Участвуют генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов.

14:00. Начнётся пресс-подход АСИ, в котором примет участие директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

14:00. В зале №3 в павильоне №4 начнется панельная дискуссия "Инженерное дело глазами молодежи".

С 16:30 до 16:50. В пресс-центре пройдёт церемония подписания договора об ассоциированном партнерстве ПАО "Россети" и Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия". В подписании примут участие генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов и заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО "Россети"Николай Варламов.

16:30. В павильоне №3 павильон на стенде АСИ начнется круглый стол "Типовые требования инвесторов к кадровому обеспечению запуска новых производств". Участвуют генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" Альберт Уразов, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Приглашены российские и зарубежные эксперты, руководители крупнейших промышленных холдингов России, руководители в области профессиональной подготовки кадров, представители федеральных и региональных органов власти, учебных заведений, институтов развития, участники соревнований.

16:30. В зале №3 павильона №4 начнется III международная научно-практическая конференция "Кадровое обеспечение экономики регионов".