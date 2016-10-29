В Екатеринбурге рабочие снова закрывают перекрёсток Татищева и Мельникова

Дорожники сегодня, 29 октября, на три недели перекрывают для транспорта перекрёсток улиц Татищева и Мельникова, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Сотрудники ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" проведут реконструкцию улично-дорожной сети. Ожидается, что дорожники закончат работы на перекрёстке Татищева и Мельникова к 21 ноября.

Как писала "ОГ", рабочие ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" перекрывали перекрёсток Татищева и Мельникова с 1 по 27 октября. В прошлом году этот участок дороги был закрыт на ремонт с 26 октября по 26 ноября.

Карта: 2Gis