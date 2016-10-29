Учёный из Екатеринбурга Яландин получил премию правительства РФ

Главный научный сотрудник Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Михаил Яландин удостоен премии правительства РФ за достижения в сфере науки и техники. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского кабмина.

Премии размером 2 млн. рублей каждая получили 74 соискателя из 13 регионов. Среди них пять академиков, два члена-корреспондента Российской академии наук, 37 докторов и 16 кандидатов наук.

"Присудить премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области науки и техники и присвоить звание "Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники": Яландину Михаилу Ивановичу, доктору технических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук, — за фундаментальные исследования нелокальных процессов в электрических разрядах в плотных газах и создание устройств высоковольтной техники для импульсной энергетики", — сообщается в распоряжении главы правительства Дмитрия Медведева.

Добавим, премии также получили представители предприятий, действующих на Урале. Награды были удостоены генеральный директор АО "Швабе" Алексей Патрикеев, его заместитель Сергей Попов, ведущий инженер АО "Швабе-Приборы" Владимир Загузов и начальник сектора Александр Чистяков. В Екатеринбурге работают следующие подразделения этой организации: "Уральский оптико-механический завод", "Швабе-Екатеринбург", "Швабе - Медицинские технологии", "Швабе- Эврика" и "Швабе-Эрудит".

Премии также получили директор Рубцовского филиала акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" Сергей Куркин, его заместитель Александр Бодянский, начальник цеха Александр Саньков и бывший заместитель главного конструктора Владимир Штехман.

Фото: http://arran.ru (архивы Российской академии наук)