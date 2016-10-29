Молодой водитель сбил двоих детей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 22-летний водитель вечером 28 октября сбил двоих детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошла на улице Анны Бычковой неподалёку от "Калины". Мужчина на Volvo S60 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнюю девочку и восьмилетнего мальчика. Дети в момент ДТП переходили дорогу слева направо по хожу движения автомобиля. В результате аварии юные пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Молодой человек пояснил силовикам, что он ехал на разрешающий сигнал светофора, но на дороге образовалась пробка и машины встали на перекрёстке. Неожиданно из-за стоящих впереди автомобилей выбежали дети, он применил экстренное торможение, но не успел избежать аварии.

Автоинспекция Екатеринбурга напоминает, что попытки водителей проехать на мигающий жёлтый сигнал светофора приводят к тяжким последствиям, и просит автомобилистов быть внимательными при проезде перекрёстков.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу