Пациент отсудил 600 тысяч рублей у Свердловской областной клинической больницы №1

Верх-Истетский суд Екатеринбурга взыскал со Свердловской областной клинической больницы №1 в пользу Сергея Тараскина 600 тыс. рублей за осложнения, возникшие после обследования. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В апреле 2015 года 60-летний Сергей Тараскин, ранее перенёсший операцию на сердце, прибыл в медучреждение на чреспищеводную эхокардиографию — ультразвуковое исследование, которое проводится посредством размещения датчика в пищеводе. После процедуры мужчина почувствовал боль в области и шеи, и медики на машине скорой помощи его с резким ухудшением состояния доставили в другую больницу. Специалисты выявили у пациента повреждение мягких тканей пищевода и скопившийся с правой стороны горла воздух. Сергею Тараскину была назначена хирургическая операция. Затем, 14 мая, мужчину перевели из реанимации, а через неделю выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Суд, рассматривая дело, назначил медицинскую экспертизу, которая выявила прямую причинно-следственную связь между действиями медиков областной больницы и повреждением пищевода. Также прокуратура выявила нарушения при оказании Сергею Тараскину медицинской помощи. Главному врачу было внесено представление об устранении нарушений, специалист, проводивший обследование, отстранён от работы, а кардиолог получил замечание.

Свердловской областной клинической больнице №1 по решению суда предстоит выплатить пациенту 200 тыс. рублей штрафа и 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.