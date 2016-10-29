В тавдинскую исправительную колонию попала сковородка с "мобильной" начинкой

Осуждённый исправительной колонии строгого режима №26, расположенной в Тавде, остался без сковородки с "мобильной" начинкой. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, полезный предмет 28 октября изъяли сотрудники ИК-26 во время досмотра.

Житель посёлка Сухоложский отправил посылку осуждённому, отбывающему наказание в строгих условиях. Осматривая отправление в комнате выдачи посылок и передач, сотрудники исправительной колонии обнаружили сковородку с двойным дном. Под специальной накладкой они нашли два припрятанных сотовых телефона.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области