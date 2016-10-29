Путин поощрил двоих жителей Свердловской области

Президент России Владимир Путин объявил благодарность двоим свердловчанам за добросовестный труд. Распоряжение главы государства "О поощрении" опубликовано на портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу: Объявить благодарность президента Российской Федерации Белоглазову Владимиру Алексеевичу — директору по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг", Свердловская область Вакуле Александру Ивановичу — слесарю механосборочных работ акционерного общества "Опытное конструкторское бюро "Новатор", Свердловская область", —сообщается в документе.

Как писала "ОГ", ранее Владимир Путин наградил государственными наградами шестерых свердловчан.