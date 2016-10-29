Путин поощрил двоих жителей Свердловской области

27 октября 2016
«Депутатов дисциплинирую личным примером»
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина о работе нового созыва регионального парламента.
27 октября 2016
«Присмотрите здесь помощников на следующие выборы»
Студенты ведущих уральских вузов приняли участие в первом заседании Клуба молодых политологов, воссозданного в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС.
27 октября 2016
В Екатеринбурге объединились три думы
Свердловские единороссы начали выстраивать так называемую депутатскую вертикаль, цель которой наладить взаимодействие между народными избранниками всех уровней: от федеральных до муниципальных. В среду в малом зале областного Заксобрания члены фракции «ЕР» в Госдуме, региональном парламенте и екатеринбургской гордуме определили ряд вопросов, решить которые можно только сообща.
26 октября 2016
Свердловские лидеры оппозиционных партий провалились на выборах
Результаты сентябрьских выборов в Свердловской области показали, что у местных отделений оппозиционных партий нет по-настоящему авторитетных и узнаваемых среди населения лидеров. Подавляющее большинство из них заняли четвёртые, пятые, а то и восьмые позиции среди кандидатов-одномандатников и не смогли избраться в Госдуму и региональное Заксобрание.
26 октября 2016
«Не схемы управляют людьми»
Вадим Дубичев о том, как советская модель избрания глав приживается в области
25 октября 2016
Екатеринбургским депутатам вернули отобранные мандаты
Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за возвращение мандатов Олегу Хабибуллину, Евгению Боровику и Михаилу Гаранину, которые ранее были лишены полномочий за несвоевременную подачу деклараций о доходах. Из присутствовавших депутатов против высказался только Дмитрий Головин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман решил воздержаться. Сами ранее лишённые мандатов депутаты на заседании не присутствовали.
24 октября 2016
Женское дело
В думе городского округа Староуткинск из десяти депутатов шесть — представительницы прекрасного пола. Три из них — активистки местного женсовета. Общественная организация в посёлке, где живёт чуть больше трёх тысяч человек, начала работать в обновлённом составе четыре года назад. Сегодня 15 инициативных женщин помогают организовывать всю общественную и политическую жизнь Староуткинска: от помощи семьям в трудных ситуациях до проведения выборов. На очередное заседание, где обсуждалась подготовка к Дню матери, они пригласили лидера фракции «Единая Россия» в областном Заксобрании Елену Чечунову.
24 октября 2016
Алапаевские думцы объявили бойкот
11 из 15 депутатов думы МО Алапаевское, новый созыв которой был избран 18 сентября, не явились на второе внеочередное заседание думы. Как рассказали «ОГ» сами народные избранники, в повестке стояли вопросы о передаче муниципального имущества, и тот факт, что решать их нужно было оперативно, не дожидаясь выборов нового главы и председателя думы, вызывал у депутатов недоверие. Выборы мэра должны состояться в четверг, 27 октября, на плановом заседании думы.
21 октября 2016
В бюллетени по УрФО попало 108 кандидатов с судимостями
Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских поставил точку в итогах сентябрьских выборов, проведя видеоконференцию с губернаторами территорий и руководителями отделений политических партий. В своём вступительном слове он высказал свои претензии настолько жёстко, насколько позволил политес при его должности. Речь шла о кандидатах с судимостями, о попытках радикалов прорваться во власть, используя крышу уважаемых политических движений.
21 октября 2016
Первые лица поменялись местами
В тех свердловских муниципалитетах, где упразднён институт сити-менеджеров, стартовали избрания глав по конкурсной схеме. Одной из первых к одноглавой системе управления перешла Кушва.