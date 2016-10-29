Трое маленьких детей погибли при пожаре на Среднем Урале

29 октября 2016, 14:19 / Общество

В Волчанском городском округе сегодня днём, 29 октября, при пожаре погибли трое маленьких детей, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Трагедия произошла в частном доме на улице Шевченко, 16. Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 13:02 дня. В тушении были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

—По предварительным данным, при тушении пожара обнаружены трое погибших детей в возрасте 11 месяцев, 4 года и 11 лет, — отметили в МЧС.

На место происшествия выехали заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Колчин, эксперты испытательной пожарной лаборатории из Екатеринбурга и психолог МЧС.

Следователи начали проверку по факту трагедии. Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, на место происшествия отправляется следственная группа под руководством главы территориального отдела ведомства Фёдора Заводова.

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