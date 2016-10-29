"Уралвагонзавод" начал выпуск книг, посвящённых истории танкостроения

17 часов назад
Открылось первое на Урале музыкальное училище
100 лет назад (в 1916 году) по решению главной дирекции отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) Екатеринбургские музыкальные классы были преобразованы в музыкальное училище.
23 часа назад
В новом конкурсе Фонда кино участвуют 13 свердловских кинозалов
Совсем недавно Фондом кино был объявлен ещё один конкурс по поддержке кинотеатров. Об этом «ОГ» писала в номере за 27 октября. Конкурс распространяется на населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек. Теперь стало известно, что возможностью обрести новый, модернизированный зал захотели воспользоваться 13 населённых пунктов нашего региона.
23 часа назад
Анну Каренину убила я
В Екатеринбургском театре юного зрителя проходят гастроли Музыкального театра Карелии. «Золотомасочный» хореограф-постановщик Кирилл Симонов привёз на Урал жемчужину театра – балет «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина.
28 октября 2016
В Екатеринбурге открылась выставка фотографа Захарова
В екатеринбургском Доме журналистов сегодня, 28 октября, открылась выставка фотожурналиста департамента информполитики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.
27 октября 2016
Наши люди
Светлана Лаврова — один из главных претендентов на победу в «Книгуру»
27 октября 2016
Лучшие книжные новинки для детей
Одна из главных особенностей премии «Книгуру» в том, что произведения, выбранные Советом экспертов, охватывают несколько возрастных категорий
27 октября 2016
«Времена несут перемены...»
Самое яркое событие в мире литературы за прошедший месяц — присуждение Нобелевской премии Бобу Дилану, на которую он, кстати, пока никак не отреагировал
27 октября 2016
«ТрансЛит» едет по Транссибу
Сегодня в Екатеринбург прибудут участники проекта «ТрансЛит» — российские и британские писатели, музыканты, художники, которые совершают большой тур по Транссибирской магистрали, приуроченный к Году языка и литературы Великобритании и России
27 октября 2016
Владислав Крапивин номинирован на премию памяти Астрид Линдгрен
Стали известны кандидаты на Международную литературную премию памяти Астрид Линдгрен за 2017 год.
27 октября 2016
О «Большой» и «маленькой»
Создатель «Большой книги» и «Книгуру» — о кухне крупнейших литературных премий и их миссии