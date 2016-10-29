"Уралвагонзавод" начал выпуск книг, посвящённых истории танкостроения

На Среднем Урале вышла в свет первая книга нового издательского проекта "Библиотека Танкпрома". Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, это издание посвящено тагильскому "Уралвагонзаводу".

Корпорация "Уралвагонзавод" начала выпускать литературу о вкладе предприятий УВЗ в развитие танкостроения. Книги приурочены к юбилейным датам предприятий, о которых идёт речь на страницах издания. Так, к концу 2016 года выйдет второй том, посвящённый Уральскому конструкторскому бюро транспортного машиностроения (Нижний Тагил) — предприятие в ноябре отмечает 75-летие тагильской школы танкостроения. В 2017 году запланирован выход книг об "Омсктрансмаше" (Омск) и екатеринбургском "Уралтрансмаше".

Все книги создадут в одном корпоративном стиле, одинаковыми по структуре и объёму. В изданиях будет отражён индивидуальная история и вклад каждого предприятия в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Фото: vsenovostint.ru