СКР возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей в Волчанске

29 октября 2016, 16:06 / Общество

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в Волчанске, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

При пожаре погибли четырёхлетний Владик, 14-летний Евгений и их годовалая сестрёнка. По версии следствия, пожар мог возникнуть из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного отопления.

—Мама детей затопила печку и, оставив детей одних, ушла в магазин. Когда она вернулась домой, предотвратить трагедию было уже поздно. Папа детей в это время находился на работе, — рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по части3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сейчас на месте трагедии работают следователи. Они опрашивают свидетелей и родителей погибших детей, родных и знакомых этой семьи. Региональное следственное управление СК России взяло на контроль расследование этого уголовного дела.

К делу также подключилась прокуратура Карпинска. Надзорное ведомство по поручению прокуратуры Свердловской области начало проверку в связи с гибелью троих детей при пожаре.

Напомним, сегодня в днём в Волчанке сгорел частный дом на улице Шевченко, 16. Пожарные нашли тела троих детей.

Фото: http://vkarpinsk.info

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